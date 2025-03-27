Сугробы в Нижегородской области подросли почти на 15 см

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В Нижегородской области высота снежного покрова достигла 14 сантиметров. Сугробы продолжают расти. Об этом сообщил метеоролог Евгений Тишковец в своём Telegram-канале.
По его данным, максимальные значения зафиксированы в городе Шахунья, где толщина снежного слоя составила 14 см — один из самых высоких показателей в Центральной России на данный момент. Однако рекорд принадлежит Смоленской области: в Вязьме выпало 29 см снега.
Согласно прогнозу, снежный покров будет увеличиваться в среднем на 2 см в сутки и достигнет своего пика в среду. После этого начнётся постепенное таяние — примерно по 1 см в день. Полное исчезновение снега в регионе ожидается к концу второй декады апреля.
Тишковец отметил, что такая динамика характерна не только для Нижегородской области, но и в целом для регионов Центральной России. Это связано с особенностями весенней погоды: чередованием осадков и постепенным повышением температур.
Ранее сообщалось, что снегопады и дожди накроют Нижегородскую область с 7 апреля.
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