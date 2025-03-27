Массовое ДТП с фурой на Борском мосту: образовалась пробка Происшествия

Фото: "Твой Бор"

Массовое ДТП при участии пяти легковых автомобилей и грузовой машины произошло недалеко от Борского моста, сообщает группа "Твой Бор".

По имеющимся данным, столкновение произошло на съезде с моста в сторону Толоконцево.

Предварительно, обошлось без пострадавших нет.

В сторону Бора образовалась гигантская пробка. Движение пока осуществляется по одной полосе.

Ранее сообщалось, ДТП с участием трактора и "Газели" привело к гибели водителя.