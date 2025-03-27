Массовое ДТП с фурой на Борском мосту: образовалась пробка

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Массовое ДТП при участии пяти легковых автомобилей и грузовой машины произошло недалеко от Борского моста, сообщает группа "Твой Бор".
По имеющимся данным, столкновение произошло на съезде с моста в сторону Толоконцево.
Предварительно, обошлось без пострадавших нет.
В сторону Бора образовалась гигантская пробка. Движение пока осуществляется по одной полосе.
Ранее сообщалось, ДТП с участием трактора и "Газели" привело к гибели водителя.
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