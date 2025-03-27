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Массовое ДТП с фурой на Борском мосту: образовалась пробка

08 апреля 2025 14:34  [43] Происшествия
Пять легковушек и фура столкнулись в Нижегородской области

Фото: "Твой Бор"

Массовое ДТП при участии пяти легковых автомобилей и грузовой машины произошло недалеко от Борского моста, сообщает группа "Твой Бор".

По имеющимся данным, столкновение произошло на съезде с моста в сторону Толоконцево.

Предварительно, обошлось без пострадавших нет.

В сторону Бора образовалась гигантская пробка. Движение пока осуществляется по одной полосе.

Ранее сообщалось,  ДТП с участием трактора и "Газели" привело к гибели водителя.

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Теги:
Борский мост ДТП пробки
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