Столб раздавил легковушку в Сормове

Фото:
Жуткое ДТП произошло 8 апреля в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Как рассказали очевидцы в соцсетях, на улице Новые Пески столб раздавил легковой автомобиль.
Судя по всему, до этого машина на полном ходу вылетела с дороги и протаранила опору освещения.
Редакция НИА "Нижний Новгород" отправила запрос в полицию по факту данной аварии.
Ранее сообщалось, что в результате ДТП в Сокольском районе один человек погиб, а еще двое получили травмы.
Также сообщалось, что в Городецком районе в результате столкновения двух авто пострадали 8 человек, в том числе четверо детей.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+