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Происшествия

Столб раздавил легковушку в Сормове

08 апреля 2025 11:10  [79] Происшествия

Фото: "Типичное Сормово", Александр Мазов

Жуткое ДТП произошло 8 апреля в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Как рассказали очевидцы в соцсетях, на улице Новые Пески столб раздавил легковой автомобиль.

Судя по всему, до этого машина на полном ходу вылетела с дороги и протаранила опору освещения.

Редакция НИА "Нижний Новгород" отправила запрос в полицию по факту данной аварии.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП в Сокольском районе один человек погиб, а еще двое получили травмы.

Также сообщалось, что в Городецком районе в результате столкновения двух авто пострадали 8 человек, в том числе четверо детей.

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Теги:
ДТП Сормовский район
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