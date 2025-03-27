Четыре человека пострадали в результате ДТП в Нижегородской области

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Днем 6 апреля в результате аварии двух легковых автомобилей пострадали четыре человека, сообщает пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области.
Как рассказали в ведомстве, ДТП произошло на 8 километре трассы Шахунья – Тоншаево. Автомобиль Lada Priora занесло на проезжей части, из-за чего он выехал на встречную полосу, где двигалась Audi. 26-летний водитель иномарки не выбрал безопасную скорость движения, поэтому не успел затормозить.
В результате происшествия пострадали четыре человека, их госпитализировали в Шахунскую ЦРБ.
Признаков алкогольного опьянения у обоих водителей обнаружено не было. Все обстоятельства ДТП выясняются.
Ранее сообщалось, при аварии в Городецком округе пострадали 8 человек, четверо из которых дети.
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