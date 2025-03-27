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Общество

Жители Окского берега пожаловались на автобусный маршрут №211

08 апреля 2025 16:00  [49] Общество

Жители поселка Окский берег Нижнего Новгорода пожаловались в соцсетях на проблему, связанную с работой автобусного маршрута №211 Комарово - "Автовокзал Щербинки" (перевозчик "Русская тройка").

Как рассказала нижегородка Дарья А., единственный автобус, на котором жители поселка могут добраться в Щербинки, ездит не регулярно. Практически через день происходят поломки подвижного состава, из-за чего жители вынуждены дожидаться автобуса на остановке по несколько часов. В связи с этим обстоятельством многие регулярно опаздывают на работу и учебу.

"И альтернативы у нас нет, потому что к нам не хотят пускать еще транспорт", - говорится в обращении жительницы.

В свою очередь, в нижегородском "Центре развития транспортных систем" ответили, что перевозчиком ООО "Русская Тройка" принимаются все возможные меры по исполнению расписания движения в полном объеме.

Ранее ЦРТС дал разъяснения в связи с жалобами нижегородцев на высадку пассажиров у площади Горького. Также сообщалось о жалобах нижегородцев на грязные автобусы на улицах Нижнего Новгорода.

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Теги:
автобусы Жалобы Общественный транспорт
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