Перевозчик отреагировал на жалобы по поводу утренней пробки на Бекетова

Утром 27 марта на улице Бекетова образовалась огромная пробка из-за ремонта трамвайных путей. На проблему с движением транспорта пожаловались нижегородцы в соцсетях.
Некоторые даже предположили, что рабочие расширили зону ремонта, из-за чего и образовался затор. Движение транспорта осуществлялось только по крайней правой полосе.
В ООО "Экологические проекты" заявили, что схема ограничения движения на участке дороги не изменилась. На данный момент там ведутся работы по фрезеровке примыкания, чтоб в дальнейшем провести укладку асфальта.
Напомним, ремонт трамвайных путей на Бекетова завершится уже в этом году.
Ранее сообщалось, с 30 марта на площади Лядова начнутся работы по замене трамвайных путей.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+