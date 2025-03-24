Перевозчик отреагировал на жалобы по поводу утренней пробки на Бекетова Общество

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Утром 27 марта на улице Бекетова образовалась огромная пробка из-за ремонта трамвайных путей. На проблему с движением транспорта пожаловались нижегородцы в соцсетях.

Некоторые даже предположили, что рабочие расширили зону ремонта, из-за чего и образовался затор. Движение транспорта осуществлялось только по крайней правой полосе.

В ООО "Экологические проекты" заявили, что схема ограничения движения на участке дороги не изменилась. На данный момент там ведутся работы по фрезеровке примыкания, чтоб в дальнейшем провести укладку асфальта.

Напомним, ремонт трамвайных путей на Бекетова завершится уже в этом году.

Ранее сообщалось, с 30 марта на площади Лядова начнутся работы по замене трамвайных путей.