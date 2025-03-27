Нижегородская мэрия пообещала провести ремонт улицы Фучика Общество

Улицу Фучика в Автозаводском районе Нижнего Новгорода планируется отремонтировать в ближайшее время. Об этом сообщили представители мэрии, отвечая на заявление жительницы города в социальных сетях.

Нижегородка обратилась к губернатору Глебу Никитину с жалобой на неудовлетворительное состояние дороги, особенно в районе детского сада №113, где на проезжей части образовались крупные ямы. В ответ на это обращение администрация пояснила, что данный участок включён в план ямочного ремонта.

Полноценный ремонт дороги по улице Фучика запланирован на весенне-летний период 2025 года. До этого времени на проблемных участках будут проводиться локальные работы по устранению ям и обеспечению безопасного проезда.

В администрации города также напомнили, что обращения граждан учитываются при формировании дорожных планов, и призвала жителей активно сообщать о проблемных участках через официальные каналы связи.

Ранее сообщалось, что около 41 млн рублей выделено на ремонт Канавинского моста в Нижнем Новгороде в 2025 году.