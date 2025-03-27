Где в Нижнем Новгороде запрещены электросамокаты
Проект канатки через Оку в Нижнем прошел госэкспертизу
Транспортная реформа завершится в Нижнем Новгороде к июню
ФСБ взялась за борьбу с вонью в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
08 апреля 2025 16:00  [28] Жители Окского берега пожаловались на автобусный маршрут №211
08 апреля 2025 15:45  [63] Мобильный интернет запустила МТС на родине сказочника Сказкина в Нижегородской области
08 апреля 2025 15:34  [88] Нижегородская мэрия пообещала провести ремонт улицы Фучика
08 апреля 2025 15:26  [95] "Молочная кухня" в Нижнем Новгороде начала торговать сливочным маслом
08 апреля 2025 14:21  [130] Сугробы в Нижегородской области подросли почти на 15 см
08 апреля 2025 13:32  [128] Более 300 человек посетили День открытых дверей в Нижегородском институте управления
08 апреля 2025 13:26  [172] Около 100 станций получат новые названия на Горьковской железной дороге
08 апреля 2025 13:16  [209] Обнаруженные Росприроднадзором шпалы на Бору проходят процедуру обезвреживания
08 апреля 2025 12:40  [187] Сильный гололед ждет нижегородцев 8-9 апреля
08 апреля 2025 12:05  [197] Минобр разработал план действий на случай срыва ГИА в Нижегородской области
Общество

Нижегородская мэрия пообещала провести ремонт улицы Фучика

08 апреля 2025 15:34  [88] Общество

Улицу Фучика в Автозаводском районе Нижнего Новгорода планируется отремонтировать в ближайшее время. Об этом сообщили представители мэрии, отвечая на заявление жительницы города в социальных сетях.

Нижегородка обратилась к губернатору Глебу Никитину с жалобой на неудовлетворительное состояние дороги, особенно в районе детского сада №113, где на проезжей части образовались крупные ямы. В ответ на это обращение администрация пояснила, что данный участок включён в план ямочного ремонта.

Полноценный ремонт дороги по улице Фучика запланирован на весенне-летний период 2025 года. До этого времени на проблемных участках будут проводиться локальные работы по устранению ям и обеспечению безопасного проезда.

В администрации города также напомнили, что обращения граждан учитываются при формировании дорожных планов, и призвала жителей активно сообщать о проблемных участках через официальные каналы связи.

Ранее сообщалось, что около 41 млн рублей выделено на ремонт Канавинского моста в Нижнем Новгороде в 2025 году.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Автозаводский район Ремонт дорог
Поделиться:
Новости по теме
28 марта 2025 16:05  [732] Более 130 млн рублей выделено на ремонт дорог в пяти районах Нижнего Новгорода
25 марта 2025 10:53  [483] Кстовчане пожаловались на убитую дорогу в селе Утечино
19 марта 2025 09:23  [541] Одну из центральных улиц Арзамаса отремонтируют в 2025 году
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка Красная Книга
27 марта 2025 17:21Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка "Красная Книга"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph