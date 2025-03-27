Нижегородская мэрия пообещала провести ремонт улицы Фучика

Улицу Фучика в Автозаводском районе Нижнего Новгорода планируется отремонтировать в ближайшее время. Об этом сообщили представители мэрии, отвечая на заявление жительницы города в социальных сетях.
Нижегородка обратилась к губернатору Глебу Никитину с жалобой на неудовлетворительное состояние дороги, особенно в районе детского сада №113, где на проезжей части образовались крупные ямы. В ответ на это обращение администрация пояснила, что данный участок включён в план ямочного ремонта.
Полноценный ремонт дороги по улице Фучика запланирован на весенне-летний период 2025 года. До этого времени на проблемных участках будут проводиться локальные работы по устранению ям и обеспечению безопасного проезда.
В администрации города также напомнили, что обращения граждан учитываются при формировании дорожных планов, и призвала жителей активно сообщать о проблемных участках через официальные каналы связи.
Ранее сообщалось, что около 41 млн рублей выделено на ремонт Канавинского моста в Нижнем Новгороде в 2025 году.
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