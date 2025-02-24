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Общество

Утвержден проект застройки по КРТ на Генкиной в Нижнем Новгороде

26 февраля 2025 07:26  [115] Общество

В Нижнем Новгороде одобрен проект комплексного развития территории (КРТ) на улице Генкиной. В рамках проекта, который планируется реализовать к 2034 году, на двух участках появятся шесть высотных жилых домов и детский сад.  

Проект охватывает 2,14 га и разработан ООО "ТМ Студия 52" по заказу инвестора — застройщика "Норд-Инвест", входящего в архангельскую ГК "Аквилон".  

В границах улиц Генкиной, Ашхабадской и Тверской построят жилой комплекс из шести 16-этажных домов. Общая площадь жилья составит 21,2 тыс. кв. м, а под домами разместят подземный паркинг на 189 автомобилей.  

На 2-й Оранжерейной улице появится детский сад на 200 мест. Его строительство будет вестись в рамках госпрограммы "Развитие образования Нижегородской области". Объект планируют ввести в эксплуатацию не позднее декабря 2033 года.  

Перед началом строительства застройщик должен расселить жильцов 11 домов, расположенных на улицах Генкиной, Ашхабадской, Тверской и 2-й Оранжерейной.

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Теги:
Жилье КРТ
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