Утвержден проект застройки по КРТ на Генкиной в Нижнем Новгороде Общество

В Нижнем Новгороде одобрен проект комплексного развития территории (КРТ) на улице Генкиной. В рамках проекта, который планируется реализовать к 2034 году, на двух участках появятся шесть высотных жилых домов и детский сад.

Проект охватывает 2,14 га и разработан ООО "ТМ Студия 52" по заказу инвестора — застройщика "Норд-Инвест", входящего в архангельскую ГК "Аквилон".

В границах улиц Генкиной, Ашхабадской и Тверской построят жилой комплекс из шести 16-этажных домов. Общая площадь жилья составит 21,2 тыс. кв. м, а под домами разместят подземный паркинг на 189 автомобилей.

На 2-й Оранжерейной улице появится детский сад на 200 мест. Его строительство будет вестись в рамках госпрограммы "Развитие образования Нижегородской области". Объект планируют ввести в эксплуатацию не позднее декабря 2033 года.

Перед началом строительства застройщик должен расселить жильцов 11 домов, расположенных на улицах Генкиной, Ашхабадской, Тверской и 2-й Оранжерейной.