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Общество

Нижегородцы промаркировали 341 домашнего животного с 1 марта

08 апреля 2025 16:49  [115] Общество
341 питомца промаркировали с 1 марта в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде с 1 марта стартовала программа регистрации и маркировки домашних питомцев для присвоения уникального идентификационного номера. Об этом сообщает госветуправлении Нижнего Новгорода.

С начала программы зарегистрировали 341 питомца. Хозяева сами могут выбрать метод маркировки — клеймение, электронные метки, бирки или микрочипы. 

Кстати, чипирование безопасная и безболезненная процедура. Микрокапсула вводится под кожу в области лопатки и не вызывает дискомфорта у животного.

Зарегистрировать питомца можно либо при личном визите в ветеринарное учреждение, либо во время выездных вакцинаций, проводимых специалистами госветслужбы.

Владельцу понадобится паспорт, ИНН, а также ветеринарный паспорт животного. Если последний отсутствует, документ оформляется в момент регистрации. К маркировке допускаются питомцы от трех месяцев. Идентификационный номер присваивается единожды и сохраняется на весь срок жизни питомца. Перед маркировкой питомец должен быть привит от бешенства.

При постановке на учет в реестр вносятся данные о виде, породе, окрасе, поле, кличке, дате рождения животного, месте его содержания и полная информация о владельце.

Ранее сообщалось, владельцев собак и кошек могу обязать сообщать о пропаже притомцев.

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Теги:
больницы Животные
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