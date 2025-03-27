Нижегородцы промаркировали 341 домашнего животного с 1 марта

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В Нижнем Новгороде с 1 марта стартовала программа регистрации и маркировки домашних питомцев для присвоения уникального идентификационного номера. Об этом сообщает госветуправлении Нижнего Новгорода.
С начала программы зарегистрировали 341 питомца. Хозяева сами могут выбрать метод маркировки — клеймение, электронные метки, бирки или микрочипы.
Кстати, чипирование безопасная и безболезненная процедура. Микрокапсула вводится под кожу в области лопатки и не вызывает дискомфорта у животного.
Зарегистрировать питомца можно либо при личном визите в ветеринарное учреждение, либо во время выездных вакцинаций, проводимых специалистами госветслужбы.
Владельцу понадобится паспорт, ИНН, а также ветеринарный паспорт животного. Если последний отсутствует, документ оформляется в момент регистрации. К маркировке допускаются питомцы от трех месяцев. Идентификационный номер присваивается единожды и сохраняется на весь срок жизни питомца. Перед маркировкой питомец должен быть привит от бешенства.
При постановке на учет в реестр вносятся данные о виде, породе, окрасе, поле, кличке, дате рождения животного, месте его содержания и полная информация о владельце.
Ранее сообщалось, владельцев собак и кошек могу обязать сообщать о пропаже притомцев.
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