Стала известна судьба кошки, застрявшей в ливневке на Нижегородской ярмарке

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Представители Нижегородской ярмарки сообщили в своем телеграм-канале о благополучном завершении истории со спасением кошки из ливневки.
Как рассказали сотрудники учреждения, пушистый зверь приходит в павильон за едой, а также погреться. "Но в руки кошка не дается - слишком независимая", - отмечается в сообщении.
Это уже не первый случай, когда на территории ярмарки поселяются звери. Так, ранее здесь свое потомство вывела утка. Впоследствии утиную семью проводили до воды.
Кроме того, в минувшем году Нижегородская ярмарка принимала выставку "Зоомир", во время которой пропала породистая собака. Впрочем, беглянку довольно быстро нашли и вернули хозяйке.
Ранее сообщалось, что бездомную собаку спасли из заброшенного колодца в Володарске.
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