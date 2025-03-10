В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам пособие на питомцев Общество

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В Государственной Думе предложили рассматривать домашних животных как иждивенцев и выплачивать пенсионерам пособие на их содержание. Такую идею озвучил депутат от партии ЛДПР Владимир Кошелев, сообщает телеканал "360".

Парламентарий отметил, что в 2024 году от нападения агрессивных животных пострадали 237 тысяч человек, а в 2023 году — на тысячу больше.

Он подчеркнул, что речь не идёт о случаях, когда в квартирах содержится большое количество собак или кошек.

По мнению Кошелева, эта инициатива частично решит проблему бездомных животных. Содержание одного питомца в приюте обходится в 10–20 тысяч рублей в месяц, что сопоставимо с минимальным размером пенсии.

Многие пенсионеры с радостью возьмут на себя заботу о питомце, если будут уверены в своей способности его прокормить, считает депутат.