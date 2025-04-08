Глава "Водоснабжения" в Варнавине уволен из-за утраты доверия Происшествия

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По итогам прокурорской проверки был освобожден от должности директор муниципального унитарного предприятия в Варнавинском округе, утративший доверие из-за нарушений законодательства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

Известно, что руководитель МУП "Водоснабжение" оказывал услуги по вывозу бытового мусора. Сторонняя оплачиваемая деятельность противоречит установленным законом ограничениям для муниципальных служащих.

Несмотря на очевидный конфликт интересов, никаких шагов для его предотвращения или урегулирования со стороны должностного лица предпринято не было.

На основании материалов, собранных в ходе прокурорской проверки, в отношении бывшего директора возбуждено уголовное дело о растрате чужого имущества, вверенного виновному.

Ранее сообщалось, электромонтер погиб на рабочем месте при осмотре опоры воздушной.