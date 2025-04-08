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Происшествия

Глава "Водоснабжения" в Варнавине уволен из-за утраты доверия

08 апреля 2025 19:45  [120] Происшествия
Глава Водоснабжения в Варнавино уволен из-за утраты доверия

Фото: Александр Воложанин

По итогам прокурорской проверки был освобожден от должности директор муниципального унитарного предприятия в Варнавинском округе, утративший доверие из-за нарушений законодательства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

Известно, что руководитель МУП "Водоснабжение" оказывал услуги по вывозу бытового мусора. Сторонняя оплачиваемая деятельность противоречит установленным законом ограничениям для муниципальных служащих.

Несмотря на очевидный конфликт интересов, никаких шагов для его предотвращения или урегулирования со стороны должностного лица предпринято не было.

На основании материалов, собранных в ходе прокурорской проверки, в отношении бывшего директора возбуждено уголовное дело о растрате чужого имущества, вверенного виновному.

Ранее сообщалось, электромонтер погиб на рабочем месте при осмотре опоры воздушной.

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Теги:
Варнавинский район Прокуратура Уголовное дело
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