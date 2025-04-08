Экс-менеджеру нижегородского банка утвердили приговор после апелляции

Суд оставил в силе приговор фигурантам дела о хищении почти миллиарда рублей из нижегородского банка. Об этом сообщает госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов".
Нижегородский областной суд подтвердил приговор, вынесенный ранее в отношении бывшего директора казначейства АО КБ "Ассоциация" Владимира Макаревича, а также его соучастников — Станислава Машагина и Павла Увяткина.
В декабре 2024 года все трое были признаны виновными в нанесении имущественного ущерба организации, сумма которого превысила 984 млн рублей.
Кроме того, Макаревич был осуждён за фальсификацию банковской отчетности. Суд приговорил его к 4 годам лишения свободы и лишил права заниматься деятельностью, связанной с руководством в кредитных учреждениях, сроком на два года.
Машагин и Увяткин получили реальные сроки: 2 года 9 месяцев и 2 года 8 месяцев заключения соответственно после апелляционного рассмотрения.
Также суд полностью удовлетворил гражданский иск, поданный "Агентством по страхованию вкладов" в интересах пострадавшего банка. Сумма взыскания составила более 324 млн рублей, включая ранее частично возмещённый ущерб.
Ранее сообщалось, подрядчика, выполнявшего капремонт больницы в Сеченском районе, заподозрили в хищении 11 млн рублей.
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