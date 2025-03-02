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Происшествия

Подрядчик благоустройства в Чкаловске получил срок за хищение 24 млн рублей

05 марта 2025 13:47  [139] Происшествия

Чкаловский районный суд вынес приговор генеральному директору общества с ограниченной ответственностью "Квелти", сообщает региональное управление ФСБ.

По имеющейся информации, предприниматель похитил более 24 млн рублей при выполнении благоустройства общественной территории "Пристань Чкаловска" в 2021 году.

Сотрудники ФСБ установили, что подрядчик нарушил технологию производственных работ и использовал более дешёвые материалы, указав в документации недостоверные сведения о произведенных затратах.

Мужчина признан виновным в мошенничестве. Суд дал ему 3 года и 4 месяца колонии общего режима.

Ранее сообщалось, сумма средней взятки за январь 2025 года снизилась до 174,5 тысячи рублей.

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Теги:
Приговор ФСБ Хищение
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