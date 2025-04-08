Нижегородских ипотечников заставляют платить после передачи жилья банку Общество

В Нижегородской области судебные приставы продолжают взыскивать с граждан денежные средства даже после того, как жильё уже передано банку. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

Отмечается, что надзорный орган выявил подобные случаи еще в нескольких субъектах страны, включая Татарстан, Якутию, Алтайский, Краснодарский, Пермский и Ставропольский края, а также Вологодскую, Ленинградскую, Иркутскую, Липецкую, Ярославскую области и Кемеровскую область (Кузбасс).

Проблема заключается в том, что банки, получив заложенное имущество, продолжают требовать от заемщиков дополнительную компенсацию — например, для покрытия процентов, штрафов или издержек, связанных с реализацией имущества. Судебные приставы, в свою очередь, продолжают исполнять такие требования, несмотря на то, что обязательства могли быть уже прекращены.

Прокуратура указывает, что такие действия являются нарушением закона. В соответствии с федеральным законодательством, если предмет залога (ипотечное жильё) передан кредитору, иного взыскания с заемщика быть не должно, если только это не оговорено в договоре.

Таким образом, продолжающееся взыскание может быть признано незаконным. В связи с этим Генпрокуратура РФ поручила провести проверки и принять меры к устранению нарушений.

Ранее сообщалось, что судебные приставы взыскали с жительницы Арзамасского района 406 тысяч рублей за мошенничество с маткапиталом.