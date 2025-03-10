Житель Бора выплатил 18 млн рублей долга после вмешательства приставов Происшествия

С жителя Бора взыскали 18 млн рублей задолженности по договорам займа в пользу Фонда развития промышленности и венчурных инвестиций Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по региону.

Судебные приставы возбудили в отношении мужчины два исполнительных производства — о взыскании долга и обращении взыскания на залоговое имущество. Добровольно исполнять обязательства он не собирался, из-за чего ему также начислили исполнительский сбор более чем на 1,2 миллиона рублей.

В ходе разбирательства приставы выявили, что должнику принадлежат четыре здания, а также арестовали его счета в банках. Кроме того, выяснилось, что в Арбитражном суде другого региона рассматривается дело, где истцом выступает сам должник, а ответчик уже внёс на депозитный счёт сумму, превышающую задолженность.

После всех предпринятых мер должник нашёл возможность полностью погасить долг. Кроме того, за счёт средств на его счетах приставам удалось взыскать значительную часть исполнительского сбора — 1 миллион 20 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, житель Павловского района погасил долги на сумму 350 тысяч рублей, чтобы выехать из страны.