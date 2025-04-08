Тактаров раскритиковал идею увековечить имя Овечкина в России Спорт

Фото: Кира Мишина

Первый российский чемпион UFC и актер Олег Тактаров выступил против идеи назвать улицу или станцию метро в честь хоккеиста Александра Овечкина. Об этом сообщает РИА Новости.

Поводом для обсуждения стал недавний рекорд российского хоккеиста Александра Овечкина. Капитан Washington Capitals превзошел легендарный рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах, который держался более 25 лет. Овечкин забросил 895 шайб в 1487 играх и стал лучшим снайпером в истории НХЛ.

Однако Тактаров скептически отнесся к идее увековечить имя спортсмена таким образом.

"Вы с ума сошли? Что будем делать с людьми, которые учат детей в школах, работают на производстве, изобретают что-то важное для страны? Есть люди, которые на одном месте по 50 лет трудятся. Почему не называют их именами? А что моим именем не назвали ничего? 25 лет страна восхищалась", — отреагировал нижегородец.

В 1990-х и 2000-х годах Олег Тактаров имел успешную карьеру в смешанных единоборствах, одержав 17 побед при пяти поражениях и двух ничьих. Кроме того, Тактаров снялся более чем в ста фильмах.