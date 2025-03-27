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Культура и отдых

Софья Эрнст стала лицом бренда "Хохлома", а Филипп Киркоров — нет

08 апреля 2025 14:43  [1] Культура и отдых
Софья Эрнст стала лицом бренда Хохлома, а Филипп Киркоров — нет

НИА "Нижний Новгород" - Анастасия Назарова

Филипп Киркоров не стал официальным лицом бренда "Хохлома", как писали ранее некоторые СМИ. Редакция НИА "Нижний Новгород" выяснила, что король российской эстрады всего лишь поклонник марки и русской культуры в целом.

Информационный повод появился после поста артиста в соцсетях, где он поделился впечатлениями от шопинга в московском ГУМе. Киркоров похвастался покупками для интерьера и показал пиджак с золотыми перьями, созданный дизайнерами "Хохломы" специально для него.

Позже представители бренда опубликовали видео визита певца. В ролике Киркоров с юмором просит упаковать ему и диван, и ковер, и столик.

"Вдохновившись яркими образами Филиппа, команда бренда создала для него эксклюзивный пиджак. Вышивка пайетками на плечах выполнена вручную и напоминает перья жар-птицы — традиционного символа хохломской росписи", — говорится в Telegram-канале бренда.

Однако о назначении Киркорова амбассадором нигде не упоминается. Чтобы прояснить ситуацию, редакция НИА обратилась напрямую к представителям бренда. Там подтвердили: певец действительно посещал бутик, но сделал это в частном порядке. Также уточнили, что у "Хохломы" уже есть официальные амбассадоры — в их числе актриса и супруга гендиректора Первого канала Софья Эрнст.

Напомним, бренд "Хохлома" и одноимённый торговый дом были созданы в 2024 году по инициативе правительства Нижегородской области. Цель — развитие и продвижение современных продуктов народных художественных промыслов.

Первым крупным проектом стала коллаборация "Хохлома х Алёна Ахмадуллина". Известный дизайнер стала креативным директором торгового дома. Под совместной маркой выпускаются коллекции одежды, ювелирных украшений, мебели и предметов быта.

Продукция производится в России преимущественно из отечественного сырья, за исключением некоторых позиций, изготовленных совместно со странами-партнёрами — лидерами в производстве трикотажа, денима и других материалов.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркивал, что проект важен не только с точки зрения культурного наследия, но и как инструмент поддержки экономики региона:

"Наша задача — стратегически поддержать промыслы, дать им новые формы и возможности. Проект с Алёной Ахмадуллиной — пример перезагрузки с привлечением частных инвестиций. Это напрямую влияет на развитие фабрики, города Семёнова и всего округа".

Отметим, что в Нижнем Новгороде планируется открыть похожий хохломской бутик. 

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Теги:
знаменитости НХП Хохлома
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