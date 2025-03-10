Марк Эйдельштейн подписал контракт с американским актерским агентством WME Общество

Фото: соцсети WME

Нижегородец Марк Эйдельштейн подписал контракт с американским агентством талантов William Morris Endeavor. Об этом сообщается в соцсетях WME.

WME - одно из крупнейших агентств США, оно представляет интересы многих медийных личностей из разных сфер. Среди них певица Адель, актеры Роберт Дауни младший, Хью Джекман, Анджелина Джоли, режиссер Кристофер Нолан и многие другие.

Напомним, широкую известность за рубежом Эйдельштейн получил благодарю фильму "Анора" (18+), который забрал пять наград “Оскар” на 97-й церемонии вручения премии.

Ранее сообщалось, актер вернулся в родной город, чтобы закрыть долги по учебе.