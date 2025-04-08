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Происшествия

Полиция ищет водителя машины, раздавленной столбом в Сормове

09 апреля 2025 09:38  [105] Происшествия
Появились подробности ДТП с упавшим на легковушку столбом в Сормове

Фото: "Типичное Сормово", Александр Мазов

Водитель легковушки, на которую упал столб, скрылся с места происшествия в Сормовском районе. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Напомним, ДТП произошло 8 апреля на улице Новые Пески. Машина вылетела с дороги и протаранила опору освещения на полной скорости. Столб упал на автомобиль, буквально раздавив его.

Во время патрулирования сотрудники полиции обнаружили автомобиль с видимыми механическими повреждениями. Однако на месте происшествия водителя не оказалось.

В настоящее время правоохранители проводят административное расследование ч.2 ст. 12.27 КоАП РФ.

Устанавливаются обстоятельства происшествия и личность водителя.

Ранее сообщалось, в результате массового столкновения пяти легковых автомобилей и фуры недалеко от Борского моста образовалась огромная пробка.

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Теги:
ДТП МВД Сормовский район
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