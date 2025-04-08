Полиция ищет водителя машины, раздавленной столбом в Сормове

Фото:
Водитель легковушки, на которую упал столб, скрылся с места происшествия в Сормовском районе. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Напомним, ДТП произошло 8 апреля на улице Новые Пески. Машина вылетела с дороги и протаранила опору освещения на полной скорости. Столб упал на автомобиль, буквально раздавив его.
Во время патрулирования сотрудники полиции обнаружили автомобиль с видимыми механическими повреждениями. Однако на месте происшествия водителя не оказалось.
В настоящее время правоохранители проводят административное расследование ч.2 ст. 12.27 КоАП РФ.
Устанавливаются обстоятельства происшествия и личность водителя.
Ранее сообщалось, в результате массового столкновения пяти легковых автомобилей и фуры недалеко от Борского моста образовалась огромная пробка.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+