Полиция ищет водителя машины, раздавленной столбом в Сормове Происшествия

Фото: "Типичное Сормово", Александр Мазов

Водитель легковушки, на которую упал столб, скрылся с места происшествия в Сормовском районе. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Напомним, ДТП произошло 8 апреля на улице Новые Пески. Машина вылетела с дороги и протаранила опору освещения на полной скорости. Столб упал на автомобиль, буквально раздавив его.

Во время патрулирования сотрудники полиции обнаружили автомобиль с видимыми механическими повреждениями. Однако на месте происшествия водителя не оказалось.

В настоящее время правоохранители проводят административное расследование ч.2 ст. 12.27 КоАП РФ.

Устанавливаются обстоятельства происшествия и личность водителя.

Ранее сообщалось, в результате массового столкновения пяти легковых автомобилей и фуры недалеко от Борского моста образовалась огромная пробка.