Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Сокольском районе

Смертельное ДТП произошло на 29 км трассы "Мошкино - Сокольское" днем 7 апреля. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области.
По имеющимся данным, 56-летний водитель Renault Sandero пересек сплошную линию разметки и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Lada Kalina.
В результате аварии водитель отечественной легковушки скончался на месте до прибытия скорой помощи.
Водитель иномарки и пассажир Lada Kalina получили повреждения и были госпитализированы в Балахнинскую ЦРБ.
Признаков опьянения у водителя выявлено не было. Все обстоятельства ДТП выясняются.
Ранее сообщалось, четверо детей и столько же взрослых пострадали при аварии в Городецком округе.
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