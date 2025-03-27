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Происшествия

Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Сокольском районе

07 апреля 2025 17:54  [112] Происшествия
Один погиб и двое пострадали в ДТП в Сокольском районе

Смертельное ДТП произошло на 29 км трассы "Мошкино - Сокольское" днем 7 апреля. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области.

По имеющимся данным, 56-летний водитель Renault Sandero пересек сплошную линию разметки и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Lada Kalina.

В результате аварии водитель отечественной легковушки скончался на месте до прибытия скорой помощи.

Водитель иномарки и пассажир Lada Kalina получили повреждения и были госпитализированы в Балахнинскую ЦРБ.

Признаков опьянения у водителя выявлено не было. Все обстоятельства ДТП выясняются.  

Ранее сообщалось, четверо детей и столько же взрослых пострадали при аварии в Городецком округе.  

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Теги:
ГИБДД ДТП Сокольский г.о.
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