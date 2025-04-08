Четыре человека пострадали в ДТП на скользком Ванеевском мосту Происшествия

Фото: телеграм-канал "Нижний №1"

Ночью 8 апреля в результате столкновения двух автомобилей в Советском районе пострадали четыре человека, двое из которых подростки. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД России по Нижегородской области.

По имеющимся данным, 27-летний водитель Lada Granta потерял управление из-за гололеда на проезжей части и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "Москвич-3".

В результате аварии пострадали оба водителя, а также два несовершеннолетних пассажира Lada Granta.

27-летний виновник ДТП и 16-летний парень госпитализированы с травмами.

Ранее сообщалось, тело иностранца нашли у железной дороги в Балахнинском районе.