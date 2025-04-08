Более 300 мигрантов выдворены из Нижегородской области с начала года Общество

Судебные приставы Нижегородской области с начала 2025 года выдворили за пределы страны 302 иностранных гражданина. Основную часть среди них составляют выходцы из стран ближнего зарубежья — Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана и Армении. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Нижегородской области.

Одним из последних случаев стало принудительное выдворение двух граждан Алжира. Основанием для их депортации стали судебные постановления, вынесенные по части 1 статьи 18.8 Кодекса об административных правонарушениях РФ — "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации".

Как сообщили в ведомстве, у граждан Алжира отсутствовали документы, подтверждающие законное пребывание и право на трудовую деятельность в России. До момента выдворения они находились в Центре временного содержания иностранных граждан. Сотрудники отделения специального назначения регионального ГУФССП сопроводили нарушителей до пунктов пропуска через государственную границу РФ.

В соответствии с действующим законодательством, въезд в Россию для выдворенных лиц будет закрыт на ближайшие пять лет.

Ранее сообщалось, что мигрантам запретили работать в ряде сфер в Нижегородской области.