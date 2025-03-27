По каким схемам мошенники разводят нижегородцев на деньги
Где в Нижнем Новгороде запрещены электросамокаты
Когда в Нижнем Новгороде отключат отопление
Проект канатки через Оку в Нижнем прошел госэкспертизу
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
02 апреля 2025 19:22  [46] Около 30 млн рублей направят на ремонт двух дорог в Автозапводском районе
02 апреля 2025 19:00  [77] Дети мигрантов смогут сдать экзамен по русскому в 9 школах Нижнего Новгорода
02 апреля 2025 18:27  [98] 1613 бойцов СВО заявились на участие в программе "Герои. Нижегородская область"
02 апреля 2025 17:59  [150] Канадцы Фейнстра пожаловались на грубость в российском аэропорту
02 апреля 2025 17:13  [340] Четыре нижегородских детсада закрыты на карантин по ОРВИ
02 апреля 2025 16:50  [143] Рестораны Нижнего Новгорода откроют летние веранды в середине апреля
02 апреля 2025 16:44  [152] Новый жилой квартал построят в Канавине
02 апреля 2025 16:02  [150] Названы популярные даты свадеб в Нижегородской области
02 апреля 2025 15:46  [132] Генпрокуратура РФ предложила ужесточить контроль за деятельностью риелторов
02 апреля 2025 15:34  [168] Освещение обновят на Ярмарочном проезде в Нижнем Новгороде
Общество

Дети мигрантов смогут сдать экзамен по русскому в 9 школах Нижнего Новгорода

02 апреля 2025 19:00  [77] Общество

Девять школ Нижнего Новгорода вошли в перечень образовательных учреждений, где возможна сдача экзамена по русскому языку для детей мигрантов. Соответствующая информация опубликована на сайте Минпросвещения РФ.

Так, экзамены будут принимать в школах № 5 и № 104 на Автозаводе, в школе № 96 в Канавине, в школах № 28 и № 62 Ленинского района.

Кроме того, для этих целей зарезервированы школы № 35 в Нижегородском районе, № 139 в Московском районе, № 11 в Приокском районе, а также гимназия № 25 в Советском районе областного центра.

Школы, где будут принимать такой экзамен, как следует из опубликованного перечня, находятся также в Дзержинске, Кстове, Павлове, Сарове, на Бору и в других муниципалитетах региона.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области вступил в силу запрет на трудоустройство мигрантов в некоторых сферах.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Мигранты Школы
Поделиться:
Новости по теме
27 марта 2025 14:44  [459] Число иностранцев с пропиской снизилось в Нижегородской области на 26%
26 марта 2025 10:00  [625] Новый орган по вопросам миграции предложили создать в Нижегородской области
21 марта 2025 19:40  [1183] Число выдворенных из Нижегородской области мигрантов увеличилось на 76%
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка Красная Книга
27 марта 2025 17:21Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка "Красная Книга"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph