Дети мигрантов смогут сдать экзамен по русскому в 9 школах Нижнего Новгорода Общество

Девять школ Нижнего Новгорода вошли в перечень образовательных учреждений, где возможна сдача экзамена по русскому языку для детей мигрантов. Соответствующая информация опубликована на сайте Минпросвещения РФ.

Так, экзамены будут принимать в школах № 5 и № 104 на Автозаводе, в школе № 96 в Канавине, в школах № 28 и № 62 Ленинского района.

Кроме того, для этих целей зарезервированы школы № 35 в Нижегородском районе, № 139 в Московском районе, № 11 в Приокском районе, а также гимназия № 25 в Советском районе областного центра.

Школы, где будут принимать такой экзамен, как следует из опубликованного перечня, находятся также в Дзержинске, Кстове, Павлове, Сарове, на Бору и в других муниципалитетах региона.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области вступил в силу запрет на трудоустройство мигрантов в некоторых сферах.