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Происшествия

Более 258 кг наркотиков изъяли в Нижегородской области

09 апреля 2025 12:10  [130] Происшествия
Более 258 кг наркотиков изъяли с начала года в Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Наркоситуация в регионе в первом квартале 2025 года является стабильно-нейтральной. Об этом рассказал начальник УКОН МВД России по Нижегородской области Дмитрий Филатов на пресс-конференции в НОИЦ, на которой побывал корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Всего с начала года в регионе зафиксировано 1427 наркопреступлений. В среднем каждый день на территории области выявляется около таких 15 деяний.

Из 867 раскрытых злодеяний 724 относятся к тяжким и особо тяжким, 676 - связаны с незаконным сбытом веществ. Специалисты накрыли три наркопритона, а также выявили три преступления, связанных с легализацией денег, полученных преступным путем.

Правоохранители изъяли 258,7 кг наркотиков, это вдвое больше, чем за предыдущий период.

762 преступления были совершены с использованием IT-технологий.

Ранее сообщалось, в 2024 году в Нижегородской области зарегистрировали 3585 наркопреступлений.

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Теги:
МВД Наркотики Статистика
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