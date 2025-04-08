Более 258 кг наркотиков изъяли в Нижегородской области

Наркоситуация в регионе в первом квартале 2025 года является стабильно-нейтральной. Об этом рассказал начальник УКОН МВД России по Нижегородской области Дмитрий Филатов на пресс-конференции в НОИЦ, на которой побывал корреспондент НИА "Нижний Новгород".
Всего с начала года в регионе зафиксировано 1427 наркопреступлений. В среднем каждый день на территории области выявляется около таких 15 деяний.
Из 867 раскрытых злодеяний 724 относятся к тяжким и особо тяжким, 676 - связаны с незаконным сбытом веществ. Специалисты накрыли три наркопритона, а также выявили три преступления, связанных с легализацией денег, полученных преступным путем.
Правоохранители изъяли 258,7 кг наркотиков, это вдвое больше, чем за предыдущий период.
762 преступления были совершены с использованием IT-технологий.
Ранее сообщалось, в 2024 году в Нижегородской области зарегистрировали 3585 наркопреступлений.
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