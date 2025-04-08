Более 258 кг наркотиков изъяли в Нижегородской области Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Наркоситуация в регионе в первом квартале 2025 года является стабильно-нейтральной. Об этом рассказал начальник УКОН МВД России по Нижегородской области Дмитрий Филатов на пресс-конференции в НОИЦ, на которой побывал корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Всего с начала года в регионе зафиксировано 1427 наркопреступлений. В среднем каждый день на территории области выявляется около таких 15 деяний.

Из 867 раскрытых злодеяний 724 относятся к тяжким и особо тяжким, 676 - связаны с незаконным сбытом веществ. Специалисты накрыли три наркопритона, а также выявили три преступления, связанных с легализацией денег, полученных преступным путем.

Правоохранители изъяли 258,7 кг наркотиков, это вдвое больше, чем за предыдущий период.

762 преступления были совершены с использованием IT-технологий.

Ранее сообщалось, в 2024 году в Нижегородской области зарегистрировали 3585 наркопреступлений.