Шестерых мигрантов осудят за наркопреступления в Нижегородской области Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Десять уголовных дел на 294 эпизода, связанных с преступлениями с наркотическими веществами. Дела возбудили в отношении 6 иностранных граждан, рассказал начальник УКОН МВД России по Нижегородской области Дмитрий Филатов в рамках пресс-конференции "Противодействие незаконному обороту наркотиков на территории Нижегородской области в первом квартале 2025 года" в НОИЦ. Мероприятие посетил корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Сообщается, что преступники являются гражданами Узбекистана, Таджикистана, Армении, Египта и Туркмении.

Чаще всего иностранцы пересекают границу России и проживают на территории страны определенное количество времени, налаживая наркобизнес в регионе.

В среднем правоохранителям требуется 2-3 дня, чтобы накрыть таких преступников и отправить их под суд.

Ранее сообщалось, студента из Судана задержали за покушение на незаконный сбыт наркотиков в Нижнем Новгороде.