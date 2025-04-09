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Происшествия

Шестерых мигрантов осудят за наркопреступления в Нижегородской области

10 апреля 2025 13:06  [119] Происшествия
Шестерых мигрантов судят в Нижегородской области за наркопреступления

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Десять уголовных дел на 294 эпизода, связанных с преступлениями с наркотическими веществами. Дела возбудили в отношении 6 иностранных граждан, рассказал начальник УКОН МВД России по Нижегородской области Дмитрий Филатов в рамках пресс-конференции "Противодействие незаконному обороту наркотиков на территории Нижегородской области в первом квартале 2025 года" в НОИЦ. Мероприятие посетил корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Сообщается, что преступники являются гражданами Узбекистана, Таджикистана, Армении, Египта и Туркмении.

Чаще всего иностранцы пересекают границу России и проживают на территории страны определенное количество времени, налаживая наркобизнес в регионе.

В среднем правоохранителям требуется 2-3 дня, чтобы накрыть таких преступников и отправить их под суд.

Ранее сообщалось, студента из Судана задержали за покушение на незаконный сбыт наркотиков в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Иностранцы Мигранты Наркотики
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