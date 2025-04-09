Шестерых мигрантов осудят за наркопреступления в Нижегородской области

Десять уголовных дел на 294 эпизода, связанных с преступлениями с наркотическими веществами. Дела возбудили в отношении 6 иностранных граждан, рассказал начальник УКОН МВД России по Нижегородской области Дмитрий Филатов в рамках пресс-конференции "Противодействие незаконному обороту наркотиков на территории Нижегородской области в первом квартале 2025 года" в НОИЦ. Мероприятие посетил корреспондент НИА "Нижний Новгород".
Сообщается, что преступники являются гражданами Узбекистана, Таджикистана, Армении, Египта и Туркмении.
Чаще всего иностранцы пересекают границу России и проживают на территории страны определенное количество времени, налаживая наркобизнес в регионе.
В среднем правоохранителям требуется 2-3 дня, чтобы накрыть таких преступников и отправить их под суд.
Ранее сообщалось, студента из Судана задержали за покушение на незаконный сбыт наркотиков в Нижнем Новгороде.
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