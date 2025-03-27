В каких сферах нельзя работать мигрантам с патентами в Нижегородской области

В Нижегородской области вводятся ограничения на работу мигрантов в ряде сфер с 1 апреля, соответствующий указ опубликован на портале правовых актов.
Ограничения распространяются на 16 групп укрупненных видов экономической деятельности. В их числе курьерская доставка, общественное питание, образование, здравоохранение, соцобеспечение, культура, спорт, такси.
Однако, учитывая, что это затрагивает менее 10% от общего числа трудовых патентов, можно предположить, что масштаб воздействия будет ограниченным.
Указом также предусмотрена адаптация работодателей к новым условиям в течение трех месяцев. Полный запрет на привлечение мигрантов не вводится, что дает возможность сохранить рабочие места в таких важных сферах региона, как сельское хозяйство и строительство.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области более чем на 25% уменьшилось число иностранцев с пропиской.
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