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Общество

В каких сферах нельзя работать мигрантам с патентами в Нижегородской области

31 марта 2025 14:37  [91] Общество

В Нижегородской области вводятся ограничения на работу мигрантов в ряде сфер с 1 апреля, соответствующий указ опубликован на портале правовых актов.

Ограничения распространяются на 16 групп укрупненных видов экономической деятельности. В их числе курьерская доставка, общественное питание, образование, здравоохранение, соцобеспечение, культура, спорт, такси.  

Однако, учитывая, что это затрагивает менее 10% от общего числа трудовых патентов, можно предположить, что масштаб воздействия будет ограниченным.

Указом также предусмотрена адаптация работодателей к новым условиям в течение трех месяцев. Полный запрет на привлечение мигрантов не вводится, что дает возможность сохранить рабочие места в таких важных сферах региона, как сельское хозяйство и строительство. 

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области более чем на 25% уменьшилось число иностранцев с пропиской.

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Теги:
Мигранты Трудоустройство
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