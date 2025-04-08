Наркотики убили 15 нижегородцев Происшествия

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области наблюдается снижение количества передозировок наркотиками. Об этом рассказал начальник УКОН МВД России по Нижегородской области Дмитрий Филатов на пресс-конференции в НОИЦ, которую 9 апреля посетил корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Сообщается, что на территории региона за январь-февраль 2025 года зафиксировали 31 случай острых отравлений наркотическими веществами, из них одна передозировка подростка (в 2024 году – 4). Показатель снизился на 20% (39 случаев) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно данным бюро СМЭ, за первые два месяца текущего года зарегистрировано 15 отравлений с летальным исходом (2024-м было 16). Несовершеннолетних среди них нет.

Начальник управления заявил, что глобальной проблемы с вовлечением подростков в наркопреступность не отмечается.

Ранее сообщалось, по итогам 2024 года число преступлений, связанных с наркотиками, уменьшилось на 10,2% в Нижегородской области.

В марте 2025 года стало известно о ребенке, который отравился наркотиками. Двухлетняя малышка угодила в больницу.