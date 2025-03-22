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Общество

Более 645 кг наркотиков изъяли в Нижегородской области в 2024 году

22 марта 2025 11:20  [141] Общество

Фото: пресс-служба МВД России по Нижегородской области

Количество наркопреступлений в Нижегородской области сократилось более чем на 10% в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону. 

Правоохранители пресекли 3534 случаев незаконного оборота наркотиков, из них 2661 факт сбыта.

Сотрудникам полиции удалось накрыть 4 "подпольные" лаборатории, в которых производили наркотические вещества, и 23 наркопритона. Более полутонны наркотиков (645,4 кг) изъяли из незаконного оборота. 

Зафиксировано 3 случая вовлечения детей в употребление веществ. За употребление и незаконный оборот наркотиков несовершеннолетними стражи правопорядка составили 86 протоколов. 

869 преступников были привлечены к ответственности, почти половина из них получили наказания за совершение тяжких и особо тяжких деяний. Потребители веществ совершают более трети наркопреступлений. 

Напомним, с 24 марта по 4 апреля 2025 года могут анонимно сообщить информацию о правонарушениях и преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков в рамках Общероссийской акции "Сообщи, где торгуют смертью" (6+).

Ранее сообщалось, почти килограмм мефедрона нашли в автомобиле нижегородца.

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Теги:
МВД Наркотики Статистика
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