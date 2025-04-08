Здание бывшего профилактория Свердлова в Дзержинске продают за 9 млн рублей Экономика

Фото: АНО "АСИРИС"

В Дзержинске Нижегородской области на торги выставлено здание бывшего профилактория завода имени Я.М. Свердлова — объекта культурного наследия регионального значения. Как сообщает АНО "АСИРИС", стартовая цена лота составляет 9,3 миллиона рублей. Приём заявок на участие в аукционе продлится до 18 апреля.

Здание, выполненное в стиле сталинского ампира, было построено в начале 1950-х годов по проекту главного архитектора Дзержинска Алексея Фёдоровича Кусакина. Архитектурный облик объекта отличается классическими чертами: симметричностью, массивными колоннами, пилястрами, сандриками над окнами и богатой лепниной. На главном входе до сих пор сохранилась надпись "Профилакторий".

Объект расположен в живописной части города — на территории парка имени 1 мая. Со стороны главного фасада ранее был разбит уютный сквер с дорожками среди лиственниц, пихт и акаций.

История места уходит корнями в годы Первой мировой войны, когда на территорию будущего профилактория был эвакуирован завод по производству взрывчатых веществ. Позже здесь возник рабочий посёлок, а в 1927 году заводу было присвоено имя Якова Свердлова. В 1930-х он вошёл в состав Дзержинска. Как и у многих крупных предприятий города, у завода был собственный профилакторий, который функционировал до 1996 года.

В 1980-х годах началось строительство нового корпуса, однако оно так и не было завершено. С начала 2000-х здание оказалось заброшено, а в 2012 году серьёзно пострадало при пожаре.

Общая площадь здания составляет 1 119,9 "квадратов", площадь земельного участка — 39 371 квадратный метр. Несмотря на утрату части конструкций, объект сохраняет историческую и архитектурную ценность и может быть восстановлен с соблюдением требований по охране памятников.

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