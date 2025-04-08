Известный кардиолог скончался в Нижнем Новгороде Общество

Фото: телеграм-канал "Бокал прессека"

На 58-м году скоропостижно скончался выдающийся нижегородский врач-кардиолог Константин Горшенин, сообщил телеграм-канал "Бокал прессека".

По данным источника, Горшенин посвятил всю свою профессиональную деятельность лечению нарушений ритма и проводимости сердца. Многие годы специалист трудился в 5-й горбольнице, а с 2009 года и до последних дней жизни работал в Приволжском окружном медицинском центре в качестве кардиолога-электрофизиолога.

Отмечается, что Константин Горшенин стоял у истоков развития как неинвазивной, так и инвазивной кардиологической электрофизиологии в Нижегородской области. С его участием в регионе были проведены первые радиочастотные аблации при сложных аритмиях, а также одни из первых операций по имплантации современных кардиостимуляторов детям.

Прощание с Константином Горшениным состоится 11 апреля в траурном зале Бугровского кладбища.

Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования родным и близким Константина Горшенина.