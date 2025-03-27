Известный журналист скончался в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде ушел из жизни известный журналист Шодмонкул Ибрагимов. Он скончался 25 марта 2025 года на 55-м году жизни.
Многие годы он работал в различных средствах массовой информации региона, а в последнее время возглавлял созданное им информационное агентство "ВВП сегодня".
Прощание состоялось 26 марта. Журналиста похоронили в мусульманской части Новосормовского кладбища.
Напомним, что 24 марта во время украинского обстрела в зоне СВО погиб нижегородский журналист Андрей Панов. В разные годы он работал на телеканалах "Волга" и "Кремль". Но с самого начала СВО находился в самых горячих точках, освещая происходящее в статусе журналиста телеканала "Звезда". Прощание с выпускником НГПУ состоится 29 марта.
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