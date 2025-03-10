Профессор ПИМУ Евгения Камышева умерла на 100-м году жизни Общество

Фото: сайт ПИМУ

Профессор и создатель кафедры терапии ПИМУ Евгения Камышева скончалась на 100-м году жизни 20 марта. Об этом сообщила пресс-служба учебного заведения.

Евгения Павловна окончила Горьковский медицинский институт, а в 1952 году вернулась в него на работу. Через 14 лет она стала заведующей кафедрой терапии на факультете усовершенствования врачей, который впоследствии стал факультетом дополнительного профессионального образования. В этой роли она оставалась до 2000 года и подготовила десятки кандидатов и докторов наук.

Камышева была удостоена звания Заслуженного деятеля науки России, Заслуженного профессора Нижегородской медакадемии и Почетного гражданина Нижнего Новгорода. Она много лет возглавляла Российское научное медицинское общество терапевтов и городской Совет женщин. За свою деятельность она была награждена орденом "Знак Почета", медалью Комитета российских женщин и серебряной медалью академика Павлова. Камышева также является автором более 230 научных работ.

Церемония прощания с Евгенией Камышевой пройдет 22 марта в траурном зале Бугровского кладбища.