Ушел из жизни заслуженный тренер России Иван Коптюх Спорт

Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

На 84-м году жизни скончался заслуженный тренер России, заслуженный работник физической культуры Иван Никитович Коптюх. О его кончине сообщила Всероссийская федерация легкой атлетики.

За годы своей тренерской деятельности Иван Коптюх воспитал плеяду выдающихся спортсменов, чьи имена вошли в историю российской легкой атлетики. Среди его воспитанников: Наталья Садова, Валерий Пронкин, Илья Коротков, Илья Коновалов, Юлия Розенфельд, Андрей Кузянин, Николай Седюк.

Иван Никитович воспитал целую династию спортсменов, вписавших свои имена в Олимпийское движение и мировую легкую атлетику.

Смерть тренера стала большой утратой для спортивного сообщества. Всероссийская федерация легкой атлетики выразила соболезнования его семье, друзьям и коллегам.

О кончине Ивана Коптюха высказался мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. В своем телеграм-канале он отметил, что тренер был фанатом своего дела, настоящим профессионалом и человеком, который посвятил всю жизнь спорту.

"Я имел честь встречаться с ним несколько раз и всегда был поражен его преданностью спорту и открытостью к людям. Вклад Ивана Никитовича в российскую легкую атлетику трудно переоценить", – написал мэр.

Шалабаев также выразил искренние соболезнования семье и близким тренера.