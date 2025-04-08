Младенческая смертность в Нижегородской области заметно снизилась Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области в 2024 году зафиксировано значительное сокращение младенческой смертности. Об этом сообщает телеграм-канал "Бокал прессека" со ссылкой на начальника отдела детства регионального минздрава Марину Семерикову.

По её словам, общий уровень младенческой смертности снизился на 14% и составил 3,5 случая на 1000 новорождённых. Этот показатель оказался ниже среднероссийского значения.

Особенно положительная динамика отмечается в неонатальной смертности — её уровень сократился на 18%. При этом поздняя неонатальная смертность уменьшилась сразу на 50%.

Кроме того, в четыре раза снизилась смертность среди младенцев от инфекционных заболеваний.

Вместе с тем в регионе зафиксирован рост смертности детей от внешних факторов. В числе таких причин — дорожно-транспортные происшествия и пожары.

По данным регионального минздрава, с начала 2024 года в Нижегородской области родилось 21 995 детей.

Ранее сообщалось, что в регионе рекордно снизилась смертность людей с онкологией.