Младенческая смертность в Нижегородской области заметно снизилась

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В Нижегородской области в 2024 году зафиксировано значительное сокращение младенческой смертности. Об этом сообщает телеграм-канал "Бокал прессека" со ссылкой на начальника отдела детства регионального минздрава Марину Семерикову.
По её словам, общий уровень младенческой смертности снизился на 14% и составил 3,5 случая на 1000 новорождённых. Этот показатель оказался ниже среднероссийского значения.
Особенно положительная динамика отмечается в неонатальной смертности — её уровень сократился на 18%. При этом поздняя неонатальная смертность уменьшилась сразу на 50%.
Кроме того, в четыре раза снизилась смертность среди младенцев от инфекционных заболеваний.
Вместе с тем в регионе зафиксирован рост смертности детей от внешних факторов. В числе таких причин — дорожно-транспортные происшествия и пожары.
По данным регионального минздрава, с начала 2024 года в Нижегородской области родилось 21 995 детей.
Ранее сообщалось, что в регионе рекордно снизилась смертность людей с онкологией.
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