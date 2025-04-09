Пасха в 2025 году: что нужно знать про великий праздник Общество

Фото: Кира Мишина

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Пасха, или Воскресение Христово, — главный христианский праздник, символизирующий победу жизни над смертью. В 2025 году произойдет редкое событие — православная и католическая Пасха совпадут и будут отмечаться 20 апреля. Такое случается нечасто: последний раз даты совпали в 2017 году, а следующее совпадение ожидается только в 2028 году. До раскола Церкви в 1054 году Пасху праздновали вместе, затем даты стали расходиться из-за разных календарей и методов расчета.

Истоки праздника восходят к иудейскому Песаху, который отмечался в память об исходе евреев из египетского рабства. Согласно книге Исхода, ангел смерти "прошел мимо" (на иврите - "песах") домов, отмеченных кровью жертвенного агнца. Это событие стало прообразом новозаветного понимания Пасхи.

Для христиан праздник обрел новый смысл после распятия и воскресения Иисуса Христа. Его добровольная смерть и победа над ней стали центральным событием христианской веры.

В православии особый акцент делается на торжестве Божественного света — в пасхальную ночь в Иерусалиме сходит Благодатный огонь, который затем развозят по храмам. Католицизм больше подчеркивает идею искупления и новую жизнь, а также семейные традиции, такие как пасхальный кролик и крашеные яйца.

Когда праздновать в 2025 году

В православии существует строгий канон вычисления даты праздника, это наследие Никейского собора 325 года, где были установлены единые правила вычисления Пасхи.

Пасха всегда отмечается после весеннего равноденствия (по юлианскому календарю) в первое воскресенье после полнолуния и после иудейского Песаха. Конечно, никто не высчитывает дату ежегодно, для этого есть александрийская пасхалия, в которой указаны числа празднования на много лет вперед.

У католиков канон менее строг. Пасха также зависит от весеннего равноденствия (по григорианскому календарю), которое совпадает с астрономическим в отличие от православного, и отмечается в первый воскресный день после полнолуния, но при этом может быть раньше или совпадать с Песахом.

В 2025 году праздник выпадает на 20 апреля у всех конфессий христианства.

Подготовка к празднику

Неотъемлемой частью Пасхи является Великий пост, предшествующий празднику. Считается, что его цель — не только отказ от определенной пищи, но и духовное совершенствование.

В православии пост длится 48 дней. Это время не только отказа от скоромной пищи, но и усиленной молитвы, покаяния и дел милосердия. Первая и Страстная недели — самые строгие: в эти дни предписывается сухоядение — отказ от пищи, подвергнутой термической обработке. Рыба разрешается только в Благовещение (7 апреля) и Вербное воскресенье, а масло и вино — по субботам и воскресеньям, кроме Страстной недели.

Католики соблюдают пост 40 дней. Их правила менее строгие: обязательное воздержание от мяса в Пепельную среду, Страстную пятницу и Великую субботу, когда разрешается только один полноценный прием пищи и два малых. В остальные дни поста также избегают мяса, но можно есть рыбу, яйца, молочные продукты и вино.

Традиции в разных странах

Сейчас порядок отмечания Пасхи зависит не столько от конфессии, сколько от традиций страны. Так, например, в итальянской Флоренции в Пасхальное воскресенье перед собором Санта-Мария-дель-Фьоре взрывают украшенную повозку с фейерверками. Традиция восходит к Первому крестовому походу и символизирует «божественный огонь».

А на острове Корфу в Великую субботу жители выбрасывают из окон горшки, наполненные водой для изгнания злых духов и встречи весны. В Мексике по этим же причинам на улицах подвешивают и сжигают чучела Иуды Искариота, часто начиненные фейерверками.

В России на Пасху раньше катали яйца с горок, а в Армении до сих пор красят их только в красный цвет — символ крови Христа.

В России и многих странах СНГ обязательной традицией остается освящение святой водой символов праздника: куличей, крашеных яиц и творожной пасхи, а также ночная Пасхальная служба.

Главное Пасхальное богослужение в Нижнем Новгороде традиционно пройдет в Александро-Невском кафедральном соборе в ночь с 19 на 20 апреля.