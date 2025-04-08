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Общество

Правительство РФ выделяет 900 млн рублей на строительство обхода Балахны

09 апреля 2025 15:16  [145] Общество

Правительство России утвердило планы по финансированию строительства обхода города Балахны в Нижегородской области на автодороге Шопша — Иваново — Нижний Новгород (II очередь).

Согласно распоряжению кабмина, на этот дорожный объект в период с 2028 по 2030 год из федерального бюджета будет выделено 900 млн рублей.

Проектом предусматривается строительство новой транспортной развязки, целью которой является разгрузка существующей дорожной сети Балахны и повышение пропускной способности автодороги. В настоящее время в планах на ближайшие годы значится корректировка проектной документации.

Общая стоимость строительства балахнинского обхода оценивается в 22,7 млрд рублей. Из этой суммы 900 млн рублей составит федеральное финансирование в 2028–2030 годах, а еще 8,9 млрд рублей предполагается выделить из бюджета РФ после 2030 года.

Кроме того, 12,8 млрд рублей планируется привлечь из иных источников, включая региональные бюджеты и возможные внебюджетные инвестиции.

Срок ввода объекта в эксплуатацию намечен на 2036 год. Реализация проекта должна значительно улучшить транспортную доступность региона, сократить время в пути и повысить безопасность дорожного движения.

Напомним, что обход Балахны в Нижегородской области планировали начать строить по концессии в 2024 году: тогда общая стоимость строительства оценивалась в 18 млрд рублей.

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Теги:
Балахна Дороги Строительство
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