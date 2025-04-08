Нижегородцы с начала года более 15 тысяч раз сдали кровь

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В первом квартале 2025 года жители Нижегородской области совершили более 15,7 тысячи донаций крови и её компонентов. Об этом сообщили в Нижегородском областном центре крови имени Климовой.
Из этого количества 11,4 тысячи донаций составила цельная кровь, 3,8 тысячи — плазма, и более 570 — тромбоциты.
С начала года донорскую активность проявили свыше 12,3 тысячи нижегородцев. При этом более 11,7 тысячи из них являются регулярными донорами, а около 600 — впервые сдали кровь.
По словам Сергея Абрамова, главного врача Нижегородского областного центра крови, а также главного внештатного трансфузиолога регионального минздрава, в 2025 году звание "Почетный донор России" получили уже 375 нижегородцев. Всего в регионе проживает более 29,1 тысячи обладателей этого звания.
Прием доноров осуществляется не только в головном учреждении службы крови, но и в филиалах, а также в ходе выездных акций.
Кроме того, Центр крови активно занимается привлечением доноров костного мозга. С начала года более 230 образцов крови нижегородцев были направлены в типирующую лабораторию Федерального регистра доноров костного мозга ФМБА России. Это направление особенно важно для помощи пациентам с онкогематологическими заболеваниями, для которых трансплантация костного мозга может стать единственным шансом на спасение.
Ранее сообщалось, что нижегородские доноры смогут рассчитывать на льготы, аналогичные волонтёрам.
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