Нижегородцы с начала года более 15 тысяч раз сдали кровь Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В первом квартале 2025 года жители Нижегородской области совершили более 15,7 тысячи донаций крови и её компонентов. Об этом сообщили в Нижегородском областном центре крови имени Климовой.

Из этого количества 11,4 тысячи донаций составила цельная кровь, 3,8 тысячи — плазма, и более 570 — тромбоциты.

С начала года донорскую активность проявили свыше 12,3 тысячи нижегородцев. При этом более 11,7 тысячи из них являются регулярными донорами, а около 600 — впервые сдали кровь.

По словам Сергея Абрамова, главного врача Нижегородского областного центра крови, а также главного внештатного трансфузиолога регионального минздрава, в 2025 году звание "Почетный донор России" получили уже 375 нижегородцев. Всего в регионе проживает более 29,1 тысячи обладателей этого звания.

Прием доноров осуществляется не только в головном учреждении службы крови, но и в филиалах, а также в ходе выездных акций.

Кроме того, Центр крови активно занимается привлечением доноров костного мозга. С начала года более 230 образцов крови нижегородцев были направлены в типирующую лабораторию Федерального регистра доноров костного мозга ФМБА России. Это направление особенно важно для помощи пациентам с онкогематологическими заболеваниями, для которых трансплантация костного мозга может стать единственным шансом на спасение.

Ранее сообщалось, что нижегородские доноры смогут рассчитывать на льготы, аналогичные волонтёрам.