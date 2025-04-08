Где в Нижнем Новгороде запрещены электросамокаты
Транспортная реформа завершится в Нижнем Новгороде к июню
ФСБ взялась за борьбу с вонью в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
09 апреля 2025 16:21  [48] Эльвира Набиуллина призвала перекрыть кислород чёрным кредиторам
09 апреля 2025 16:14  [80] Нижегородцы с начала года более 15 тысяч раз сдали кровь
09 апреля 2025 15:16  [142] Правительство РФ выделяет 900 млн рублей на строительство обхода Балахны
09 апреля 2025 14:26  [198] Сербский блогер нашла поразительное сходство между Белградом и Нижним Новгородом
09 апреля 2025 14:08  [167] Снег будет идти в Нижегородской области еще минимум сутки
09 апреля 2025 13:58  [145] Младенческая смертность в Нижегородской области заметно снизилась
09 апреля 2025 13:48  [436] Известный кардиолог скончался в Нижнем Новгороде
09 апреля 2025 13:35  [234] Синоптик рассказала, когда в Нижний Новгород придет потепление
09 апреля 2025 13:00  [330] "Фантомное" предприятие торговало рыбной продукцией в Нижегородской области
09 апреля 2025 12:28  [331] Шелдон и Кассандра родились в Нижегородской области
Общество

Нижегородцы с начала года более 15 тысяч раз сдали кровь

09 апреля 2025 16:14  [80] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В первом квартале 2025 года жители Нижегородской области совершили более 15,7 тысячи донаций крови и её компонентов. Об этом сообщили в Нижегородском областном центре крови имени Климовой.

Из этого количества 11,4 тысячи донаций составила цельная кровь, 3,8 тысячи — плазма, и более 570 — тромбоциты.

С начала года донорскую активность проявили свыше 12,3 тысячи нижегородцев. При этом более 11,7 тысячи из них являются регулярными донорами, а около 600 — впервые сдали кровь.

По словам Сергея Абрамова, главного врача Нижегородского областного центра крови, а также главного внештатного трансфузиолога регионального минздрава, в 2025 году звание "Почетный донор России" получили уже 375 нижегородцев. Всего в регионе проживает более 29,1 тысячи обладателей этого звания.

Прием доноров осуществляется не только в головном учреждении службы крови, но и в филиалах, а также в ходе выездных акций.

Кроме того, Центр крови активно занимается привлечением доноров костного мозга. С начала года более 230 образцов крови нижегородцев были направлены в типирующую лабораторию Федерального регистра доноров костного мозга ФМБА России. Это направление особенно важно для помощи пациентам с онкогематологическими заболеваниями, для которых трансплантация костного мозга может стать единственным шансом на спасение.

Ранее сообщалось, что нижегородские доноры смогут рассчитывать на льготы, аналогичные волонтёрам.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
донор Здравоохранение Медицина и здоровье
Поделиться:
Новости по теме
16 марта 2025 09:33  [590] Применение БПЛА для доставки донорских органов возможно в Нижегородской области
05 ноября 2024 18:46  [983] Нижегородское Заксобрание награждено медалью "За содействие донорскому движению"
02 ноября 2024 14:44  [882] Более 53 тысяч донаций крови и ее компонентов совершили нижегородцы в 2024 году
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Апрельская зима: как выглядит засыпанная снегом Покровка
08 апреля 2025 18:17Апрельская зима: как выглядит засыпанная снегом Покровка
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph