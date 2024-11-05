Нижегородское Заксобрание награждено медалью "За содействие донорскому движению" Общество

Фото: пресс-служба ЗС НО

Председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин 5 ноября принял участие в работе XVI Всероссийского форума службы крови. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Ключевой частью конференции стало пленарное заседание, посвященное межсекторному сотрудничеству, где обсуждались успешные примеры взаимодействия службы крови с органами государственной власти, бизнес-сектором, общественными и иными организациями. Опыт Нижегородской области был отмечен как один из самых успешных и продуктивных.

Евгений Люлин был награжден ведомственной медалью "За содействие донорскому движению" за комплекс организованных мероприятий в рамках поддержки донорского движения. Награду вручила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

"Законодательное собрание и Молодежный парламент активно участвуют в акциях, направленных на привлечение доноров и пополнение базы Федерального регистра доноров костного мозга. Наша совместная работа с Нижегородским областным центром крови не только помогает спасти чью-то жизнь, но и создает основу для будущего, где каждый может стать частью благородной миссии. Расширение базы потенциальных доноров – наш вклад в борьбу с серьезными заболеваниями, и мы будем продолжать развивать его. Я призываю всех жителей Нижегородской области присоединиться к этому большому делу", - отметил Евгений Люлин.

Напомним, что на прошлой неделе Молодежный парламент совместно с Нижегородским областным центром крови им. Климовой провел акцию по типированию образцов крови для пополнения Федерального регистра доноров костного мозга.

Ранее сообщалось, что нижегородцам вручили награды в рамках празднования Всемирного дня донора костного мозга.