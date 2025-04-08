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Экономика

Комиссия по землепользованию не разрешила построить АЗС в Сормове

09 апреля 2025 16:30  [5] Экономика
Комиссия по землепользованию не разрешила построить АЗС в Сормове

Комиссия по землепользованию и застройке отказала в строительстве автозаправки на улице Машинной в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Соответствующий протокол опубликован на сайте нижегородского минграда.

Инвестор планировал разместить объект на участке площадью 778 квадратных метров (кадастровый номер 52:18:0010470:13), который в настоящее время предназначен для индивидуального жилищного строительства. Согласно данным сервиса "Яндекс.Панорамы", на этом участке уже находятся жилой дом и магазин.

Для реализации проекта инвестор запросил изменение вида использования земли на "Заправка транспортных средств", однако комиссия отклонила заявку. Одной из причин стало то, что участок расположен в пределах красных линий магистральной улицы городского значения с регулируемым движением, где строительство запрещено.

Кроме того, по результатам анализа градостроительной ситуации выяснилось, что размещение заправки нарушит санитарные нормы — в санитарно-защитную зону объекта попадёт жилая застройка. Свои возражения также выразили 32 местных жителя в ходе общественных обсуждений.

Учитывая градостроительные ограничения, санитарные требования и отрицательное заключение администрации Нижнего Новгорода, комиссия приняла решение отказать в предоставлении условно разрешенного вида использования участка для строительства АЗС.

Ранее сообщалось, что земельный совет одобрил инвестпроекты на 4,5 млрд рублей в Нижегородской области.

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Теги:
АЗС Земельные участки Инвестиции
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