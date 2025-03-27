18-летний курьер помогал мошенникам обманывать пенсионеров в Нижнем Новгороде Происшествия

Полицейские пресекли действия 18-летнего курьера, работавшего на телефонных мошенников. Молодого человека задержали сотрудники уголовного розыска, когда он направлялся в Кстово, чтобы забрать около 2 млн рублей у очередной обманутой жертвы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

По имеющимся данным, 77-летняя местная жительница рассказала, что ей позвонил неизвестный и сообщил о необходимости продлить договор на услуги связи. К разговору подключились лжесотрудники силовых структур, которые убедили пенсионерку, что её сбережения необходимо изъять для проверки и временно разместить в сейфовой ячейке.

Следуя указаниям злоумышленников, женщина передала 310 тысяч рублей, завернутые в пакет с продуктами, курьеру, приехавшему к её дому на улице Планетной. Взамен она получила поддельный документ от "Росфинмониторинга" о якобы проводимых регламентных работах по перевыпуску банковских счетов.

На следующий день оперативники установили личность курьера и задержали его. Им оказался 18-летний житель Автозаводского района, его допросили в качестве подозреваемого.

Выяснилось, что молодой человек причастен к трём аналогичным эпизодам мошенничества в Нижнем Новгороде. Общий ущерб от его действий составил 562 950 рублей. Он рассказал, что нашел подработку курьером, получая инструкции и адреса жертв, а затем переводил похищенные деньги на счета, указанные ему работодателями.

На момент задержания курьер направлялся в город Кстово, чтобы забрать 1 700 000 рублей у ещё одного обманутого гражданина. Молодой человек выразил раскаяние и уже начал компенсировать ущерб пострадавшим.

Суд заключил его под стражу. Возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве. Расследование продолжается.

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