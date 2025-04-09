Проект парковки у Нижегородского кремля находится в разработке

Проектирование подземно-наземного паркинга в районе Нижневолжской набережной у Зачатьевской башни кремля находится на стадии активной разработки.
Как НИА "Нижний Новгород" рассказали в управделами регионального правительства, на текущий момент завершена большая часть инженерных изысканий, а также выполнены отдельные разделы общестроительной документации.
Окончательные параметры проекта, включая вместимость парковки, сроки реализации и стоимость строительства, будут уточнены после получения положительного заключения государственной экспертизы.
Стоимость парковочных мест станет известна после ввода объекта в эксплуатацию.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде уполномоченные сотрудники начали контролировать соблюдение правил на платных парковках.
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