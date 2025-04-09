Проект парковки у Нижегородского кремля находится в разработке Общество

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Проектирование подземно-наземного паркинга в районе Нижневолжской набережной у Зачатьевской башни кремля находится на стадии активной разработки.

Как НИА "Нижний Новгород" рассказали в управделами регионального правительства, на текущий момент завершена большая часть инженерных изысканий, а также выполнены отдельные разделы общестроительной документации.

Окончательные параметры проекта, включая вместимость парковки, сроки реализации и стоимость строительства, будут уточнены после получения положительного заключения государственной экспертизы.

Стоимость парковочных мест станет известна после ввода объекта в эксплуатацию.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде уполномоченные сотрудники начали контролировать соблюдение правил на платных парковках.