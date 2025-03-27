Гигантскую щуку весом в 7,5 кг добыли в Нижегородской области

В Нижегородской области удалось добыть щуку весом в 7,5 кг. Информация об удачном улове размещена в сообществе "Рыболов-NN" Вконтакте.
Отмечается, что такую большую рыбу поймал не опытный рыболов, а подросток. Вместе с тем, точных координат места удачной рыбалки на территории региона не приводится.
В комментариях пользователи соцсети пожалели рыбу. Так, они отметили, что щуку нужно было отпустить обратно в воду, поскольку сейчас проходит период нереста.
Ранее сообщалось, что огромного судака весом более 5 кг удалось поймать рыбаку из Заволжья. Также сообщалось о переводе 16 рыболовных участков на Горьковском водохранилище в геодезическую систему координат.
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