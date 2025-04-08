Внезапная смерть 13-летней девочки в Дзержинске обернулась уголовным делом

13-летняя девочка внезапно умерла в Дзержинске. Следователи завели уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.
По официальной информации, школьнице стало плохо утром 29 марта в квартире дома в поселке Бабушкино. Причем это произошло совершенно неожиданно. Родственники вызвали ей скорую. Прибывшие медики пытались привести ребенка в чувства, но тщетно — девочка умерла.
Следователи осмотрели тело, но видимых телесных повреждений не нашли. Точная причина смерти станет известна по итогам судмедэкспертизы. Ведется расследование.
Ранее сообщалось об электромонтере, который упал замертво в Нижегородской области. По данному факту трудовой инспекцией проводится расследование.
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