Жительница Сарова убила мать, а после подожгла квартиру

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Жительница Сарова убила мать и затем подожгла квартиру, сообщили в Следственном комитете по Нижегородской области.
По данным силового ведомства, трагедия произошла 7 апреля в квартире дома на улице Куйбышева. Женщина нанесла ножевые ранения своей матери, после которых та скончалась на месте. Затем саровчанка подожгла квартиру. В ней ее и обнаружили. Женщину доставили в больницу с признаками отравления угарным газом. Вскоре она умерла.
Следователь завел дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.
Ранее сообщалось, что житель Гагинского округа напал на сожительницу с ножом и вилкой.
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