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Происшествия

Жительница Сарова убила мать, а после подожгла квартиру

08 апреля 2025 18:32  [97] Происшествия
Жительница Сарова убила мать и затем подожгла квартиру

Фото: СКР по Нижегородской области

Жительница Сарова убила мать и затем подожгла квартиру, сообщили в Следственном комитете по Нижегородской области.

По данным силового ведомства, трагедия произошла 7 апреля в квартире дома на улице Куйбышева. Женщина нанесла ножевые ранения своей матери, после которых та скончалась на месте. Затем саровчанка подожгла квартиру. В ней ее и обнаружили. Женщину доставили в больницу с признаками отравления угарным газом. Вскоре она умерла.

Следователь завел дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. 

Ранее сообщалось, что житель Гагинского округа напал на сожительницу с ножом и вилкой.

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Теги:
Саров Следственное управление Убийство
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