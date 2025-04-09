Транспортная реформа завершится в Нижнем Новгороде к июню
ФСБ взялась за борьбу с вонью в Нижнем Новгороде
Почему в Нижнем Новгороде подорожали жизненно важные лекарства
Где в Нижнем Новгороде запрещены электросамокаты
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
09 апреля 2025 18:20  [96] ЖХК "Торпедо" завоевала бронзу в Кубке женской хоккейной лиги
08 апреля 2025 18:17  [451] Тактаров раскритиковал идею увековечить имя Овечкина в России
08 апреля 2025 15:10  [371] Монтаж основания главной площадки Ледовой арены на Стрелке завершен
07 апреля 2025 13:51  [667] Рекорд Овечкина вызвал всплеск интернет-активности в Нижегородской области
07 апреля 2025 12:00  [387] ФК "Пари НН" будет поддерживать многодетные семьи
07 апреля 2025 10:13  [386] 18 площадок по мини-футболу установят в Нижнем Новгороде
06 апреля 2025 15:32  [702] МХК "Чайка" вышел вперёд в серии против челябинцев в четвертьфинале плей-офф
06 апреля 2025 10:48  [574] ПКМФ "Торпедо" вылетел из борьбы за Кубок России
05 апреля 2025 19:15  [1055] ХК "Торпедо-Горький" вышел в четвертьфинал Кубка Петрова
05 апреля 2025 15:30  [1237] Глеб Никитин поблагодарил Игоря Ларионова за работу в "Торпедо"
Спорт

ЖХК "Торпедо" завоевала бронзу в Кубке женской хоккейной лиги

09 апреля 2025 18:20  [96] Спорт
ЖХК Торпедо завоевала бронзу в Кубке женской хоккейной лиги

Фото: ЖХК "Торпедо"

Нижегородский женская хоккейная команда "Торпедо" обыграла красноярскую Бирюсу в серии за бронзовые награды чемпионата.

Кстати, матчи за бронзовые награды впервые проводились в истории Женской хоккейной лиги. Раньше их вручали обеим командам, уступившим в полуфиналах.  

Для того, чтобы стать бронзовым призером, требовалось одержать две победы в серии. Нижегородки обыграли "Бирюсу" со счетом 2:1 в обоих матчах.

Обе игры были динамичными и упорными, никто не хотел отдавать победу.

Во втором матче серии отличилась Юлия Кучеренко, которая вывела команду вперед. А за 5 с половиной минут до сирены Варвара Борискова удвоила преимущество. И даже одна шайба, отыгранная соперницами, не изменила исход матча.

"Торпедо" одержало победу и стало бронзовым призером чемпионата России среди женских команд.

Ранее сообщалось, ХК "Торпедо-Горький" вышел в четвертьфинал плей-офф.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Спорт ХК "Торпедо" Хоккей
Поделиться:
Новости по теме
06 апреля 2025 15:32  [702] МХК "Чайка" вышел вперёд в серии против челябинцев в четвертьфинале плей-офф
04 апреля 2025 23:50  [1937] ХК "Торпедо" расторг контракт с Игорем Ларионовым
02 апреля 2025 22:26  [740] "Торпедо" вылетело из плей-офф
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото интерьеров Дома труда после реставрации
09 апреля 2025 18:53Дворец труда после реставрации: как переплелись история и современность
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph