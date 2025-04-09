ЖХК "Торпедо" завоевала бронзу в Кубке женской хоккейной лиги

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Нижегородский женская хоккейная команда "Торпедо" обыграла красноярскую Бирюсу в серии за бронзовые награды чемпионата.
Кстати, матчи за бронзовые награды впервые проводились в истории Женской хоккейной лиги. Раньше их вручали обеим командам, уступившим в полуфиналах.
Для того, чтобы стать бронзовым призером, требовалось одержать две победы в серии. Нижегородки обыграли "Бирюсу" со счетом 2:1 в обоих матчах.
Обе игры были динамичными и упорными, никто не хотел отдавать победу.
Во втором матче серии отличилась Юлия Кучеренко, которая вывела команду вперед. А за 5 с половиной минут до сирены Варвара Борискова удвоила преимущество. И даже одна шайба, отыгранная соперницами, не изменила исход матча.
"Торпедо" одержало победу и стало бронзовым призером чемпионата России среди женских команд.
Ранее сообщалось, ХК "Торпедо-Горький" вышел в четвертьфинал плей-офф.
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