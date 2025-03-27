Где в Нижнем Новгороде запрещены электросамокаты
Проект канатки через Оку в Нижнем прошел госэкспертизу
Когда в Нижнем Новгороде отключат отопление
По каким схемам мошенники разводят нижегородцев на деньги
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
04 апреля 2025 23:50  [340] ХК "Торпедо" расторг контракт с Игорем Ларионовым
04 апреля 2025 14:15  [487] Харламов высказался о будущем Ларионова в "Торпедо"
03 апреля 2025 15:42  [420] Сезон 2025/2026 для нижегородского "Торпедо" может начаться с новоселья
03 апреля 2025 13:41  [695] "Я разочарован": Игорь Ларионов — о вылете "Торпедо" из плей-офф
02 апреля 2025 22:29  [787] Глеб Никитин назвал сезон 2024/2025 "неудачным" для "Торпедо"
02 апреля 2025 22:26  [481] "Торпедо" вылетело из плей-офф
02 апреля 2025 13:20  [394] Нижегородка Екатерина Гольцева завоевала звание международного гроссмейстера
02 апреля 2025 11:29  [286] Нижегородцы и гости города оформили 139 тысяч "Карт болельщика" к началу апреля
01 апреля 2025 08:50  [464] "Торпедо" уступило "Локомотиву" в третьем матче серии плей-офф – 2:4
31 марта 2025 11:08  [548] Гендиректор "Пари НН" опроверг слухи об увольнении Гончаренко
Спорт

ХК "Торпедо" расторг контракт с Игорем Ларионовым

04 апреля 2025 23:50  [340] Спорт
ХК Торпедо расторг контракт с Игорем Ларионовым

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Нижегородский хоккейный клуб "Торпедо" досрочно расторг контракт с главным тренером Игорем Ларионовым. Официальное заявление было опубликовано в социальных сетях команды. 

Игорь Ларионов тренировал "Торпедо" три сезона с 2022 года. Прошлой весной он продлил контракт с клубом до 2027 года.

После вылета "Торпедо" в первом раунде плей-офф в этом году (нижегородцы проиграли "Локомотиву" всухую), стали появляться слухи, что контракт с Ларионовым может быть расторгнут из-за плохих результатов команды.

Генеральный директор клуба Александр Харламов поблагодарил специалиста за проделанную работу, свободное мышление и доверие к молодым игрокам.

Он также добавил, что решение о прекращении работы с Ларионовым было трудным, но является взвешенным и обоюдным.

"По итогам завершившегося сезона нам не удалось достичь поставленных спортивных целей, и это стало поводом для принятия совместного решения. "Торпедо" готовится к переезду на новую арену и продолжит движение вперёд, сохраняя свою приверженность атакующему стилю и высоким результатам", - заявил Харламов.

Ранее, гендиректор команды отказался давать комментарий о будущем Ларионова в "Торпедо", заявив, что решение находится в компетенции главы региона.

В свою очередь, Глеб Никитин не был доволен результатом нижегородцев в сезоне 2024/2025, назвав его "неудачным".

Напомним, "Торпедо" вероятнее всего начнет сезон 2025/26  на новой Ледовой арене на Стрелке. Ее строительство планируется завершить к осени.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Спорт ХК "Торпедо" Хоккей
Поделиться:
Новости по теме
03 апреля 2025 13:41  [695] "Я разочарован": Игорь Ларионов — о вылете "Торпедо" из плей-офф
04 марта 2025 14:14  [1398] 30% отделочных работ завершена в Ледовом дворце на нижегородской Стрелке
05 февраля 2025 11:17  [1082] Нижегородское "Торпедо" показало проект новой раздевалки на Ледовой арене
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка Красная Книга
27 марта 2025 17:21Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка "Красная Книга"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph