ХК "Торпедо" расторг контракт с Игорем Ларионовым Спорт

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Нижегородский хоккейный клуб "Торпедо" досрочно расторг контракт с главным тренером Игорем Ларионовым. Официальное заявление было опубликовано в социальных сетях команды.

Игорь Ларионов тренировал "Торпедо" три сезона с 2022 года. Прошлой весной он продлил контракт с клубом до 2027 года.

После вылета "Торпедо" в первом раунде плей-офф в этом году (нижегородцы проиграли "Локомотиву" всухую), стали появляться слухи, что контракт с Ларионовым может быть расторгнут из-за плохих результатов команды.

Генеральный директор клуба Александр Харламов поблагодарил специалиста за проделанную работу, свободное мышление и доверие к молодым игрокам.

Он также добавил, что решение о прекращении работы с Ларионовым было трудным, но является взвешенным и обоюдным.

"По итогам завершившегося сезона нам не удалось достичь поставленных спортивных целей, и это стало поводом для принятия совместного решения. "Торпедо" готовится к переезду на новую арену и продолжит движение вперёд, сохраняя свою приверженность атакующему стилю и высоким результатам", - заявил Харламов.

Ранее, гендиректор команды отказался давать комментарий о будущем Ларионова в "Торпедо", заявив, что решение находится в компетенции главы региона.

В свою очередь, Глеб Никитин не был доволен результатом нижегородцев в сезоне 2024/2025, назвав его "неудачным".

Напомним, "Торпедо" вероятнее всего начнет сезон 2025/26 на новой Ледовой арене на Стрелке. Ее строительство планируется завершить к осени.