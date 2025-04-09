"Нижфарм" сменил гендиректора — компанию возглавил Дмитрий Исаченко

В химико-фармацевтическом предприятии "Нижфарм", расположенном в Нижнем Новгороде, произошла смена руководства. Новым генеральным директором назначен Дмитрий Исаченко. Об этом сообщил в своём телеграм-канале главред медицинского портала "Стационар-пресс" Алексей Никонов.
Прежний руководитель предприятия, Оксана Позднякова, возглавляла "Нижфарм" с 2023 года. Причины её ухода с должности официально не раскрываются.
Напомним, в апреле 2025 года президент РФ Владимир Путин передал "Нижфарм" под управление государства.
Ранее на территории Нижегородской области также произошла смена руководства в региональной гильдии риэлторов.
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