"Нижфарм" сменил гендиректора — компанию возглавил Дмитрий Исаченко Общество

В химико-фармацевтическом предприятии "Нижфарм", расположенном в Нижнем Новгороде, произошла смена руководства. Новым генеральным директором назначен Дмитрий Исаченко. Об этом сообщил в своём телеграм-канале главред медицинского портала "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

Прежний руководитель предприятия, Оксана Позднякова, возглавляла "Нижфарм" с 2023 года. Причины её ухода с должности официально не раскрываются.

Напомним, в апреле 2025 года президент РФ Владимир Путин передал "Нижфарм" под управление государства.

Ранее на территории Нижегородской области также произошла смена руководства в региональной гильдии риэлторов.