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Общество

Спрос на жилье в Нижнем Новгороде резко вырос перед майскими

10 апреля 2025 09:14  [63] Общество
Спрос на жилье в Нижнем Новгороде резко вырос перед майскими

Сервисы онлайн-бронирования зафиксировали резкий рост интереса к посуточной аренде жилья в Нижегородской области на майские праздники 2025 года. Как сообщает "РБК-Недвижимость", по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос увеличился в разы.

По данным аналитиков, по всей стране краткосрочная аренда подскочила примерно на 30%. Нижний Новгород при этом оказался в десятке самых популярных направлений для путешествий в начале мая. Эксперты объясняют это усиливающимся туристическим интересом к историческим и культурным достопримечательностям города.

На текущий момент уже занято около 70–75% всех предложений краткосрочной аренды в ключевых туристических локациях, включая Нижний. И это несмотря на то, что рынок увеличил объемы предложения — свободных вариантов всё меньше.

Одной из главных причин ажиотажа аналитики называют удачное распределение выходных в мае. Россияне отдыхают дважды по четыре дня, что делает короткие поездки особенно привлекательными.

Рост потока туристов повлиял и на цены. В Нижнем Новгороде средняя стоимость аренды жилья за сутки составляет 6 350 рублей. В целом по стране этот показатель на праздничный период равен 5 450 рублей — на 19% выше, чем год назад. При этом стандартная продолжительность аренды составляет четыре дня.

Самыми популярными у туристов остаются апартаменты и квартиры — на них приходится 31% всех бронирований. Также востребованы отели без звезд (24%) и гостиницы категории "три звезды" (15%). Это свидетельствует о стремлении путешественников к комфортным и автономным условиям размещения.

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Теги:
Гостиницы Праздники Туризм
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