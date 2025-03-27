Более 70% номеров в нижегородских гостиницах забронировано на майские праздники Культура и отдых

Фото: Кира Мишина

Гостиницы Нижегородской области уже сейчас забронированы в среднем на 70-90% на период майских выходных. Такие данные на начало апреля сайту pravda-nn.ru озвучили в региональном министерстве туризма и промыслов.

По предварительным прогнозам, в этом году туристический поток в регион на майские праздники увеличится более чем на 10% по сравнению с прошлым годом. Самыми популярными датами для поездок, по мнению специалистов, станут периоды с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. Все потому, что эти дни в России будут выходными и многие планируют использовать их для поездок.

Напомним, что нижегородцев ждет 13 выходных дней в мае. Также ранее выяснилось, куда жители столицы Приволжья планируют поехать в майские.