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Культура и отдых

Более 70% номеров в нижегородских гостиницах забронировано на майские праздники

07 апреля 2025 12:14  [46] Культура и отдых
Большинство мест в гостиницах Нижнего Новгорода уже забронированы на майские праздники

Фото: Кира Мишина

Гостиницы Нижегородской области уже сейчас забронированы в среднем на 70-90% на период майских выходных. Такие данные на начало апреля сайту pravda-nn.ru озвучили в региональном министерстве туризма и промыслов.

По предварительным прогнозам, в этом году туристический поток в регион на майские праздники увеличится более чем на 10% по сравнению с прошлым годом. Самыми популярными датами для поездок, по мнению специалистов, станут периоды с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. Все потому, что эти дни в России будут выходными и многие планируют использовать их для поездок. 

Напомним, что нижегородцев ждет 13 выходных дней в мае. Также ранее выяснилось, куда жители столицы Приволжья планируют поехать в майские.

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Теги:
Отдых Праздники Туризм
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